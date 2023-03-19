Россияне попали в дом на Херсонщине: что известно

В воскресенье, 19 марта, российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области. оккупанты попали в жилой дом

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

В результате вражеской атаки пострадала местная жительница. Спасатели извлечь ее из-под завалов.

"После обеда российская артиллерия ударила по Белозерке. Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину. Пострадавшую госпитализировала бригада "скорой", — говорится в сообщении.

Напомним, армия России вечером 18 марта нанесла два ракетных удара с использованием авиации по Херсонщине. Истребители СУ-35 выпустили две ракеты типа Х-59 по Бериславскому району.

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