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Россияне попали в дом на Херсонщине: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне попали в дом на Херсонщине: что известно

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Пострадала женщина.

В воскресенье, 19 марта, российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области. оккупанты попали в жилой дом

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

В результате вражеской атаки пострадала местная жительница. Спасатели извлечь ее из-под завалов.

"После обеда российская артиллерия ударила по Белозерке. Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину. Пострадавшую госпитализировала бригада "скорой", — говорится в сообщении.

Напомним, армия России вечером 18 марта нанесла два ракетных удара с использованием авиации по Херсонщине. Истребители СУ-35 выпустили две ракеты типа Х-59 по Бериславскому району.

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Дата публикации
Просмотры
1402
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