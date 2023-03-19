Россияне попали в дом на Херсонщине: что известно

Пострадала женщина.
В воскресенье, 19 марта, российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области. оккупанты попали в жилой дом
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
В результате вражеской атаки пострадала местная жительница. Спасатели извлечь ее из-под завалов.
"После обеда российская артиллерия ударила по Белозерке. Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину. Пострадавшую госпитализировала бригада "скорой", — говорится в сообщении.
Напомним, армия России вечером 18 марта нанесла два ракетных удара с использованием авиации по Херсонщине. Истребители СУ-35 выпустили две ракеты типа Х-59 по Бериславскому району.
Читайте также:
- В Черниговской области могут увеличить количество ПВО – Наев провел совещание
- В Европе не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить больше снарядов для Украины — FT
- Бои за Бахмут: у Зеленского сообщили хорошие новости