У Сенаті США закликали пришвидшити надання допомоги для України

Сенатор Роджер Вікер вважає, що зволікання з передаванням "критично важливої зброї" призвело до "тривалої битви на виснаження".

У середу, 15 лютого, у Сенаті США закликали адміністрацію президнта Джо Байдена пришвидшити надання допомоги Україні. Також у верхній палаті Конгресу закликали збільшити фінансування американської армії щонайменше на 5%.

Із відповідною заявою виступив сенатор-республіканець Роджер Вікер, повідомляє "Голос Америки".

Він сказав, що розчарований тим, що влада США вагалася щодо надання Україні "передових можливостей для забезпечення перемоги". Вікер наголосив, що зволікання й небажання адміністрації надавати "критично важливу зброю" коштувало українцям дорогоцінного часу.

На думку сенатора, "це призвело до тривалої битви на виснаження". Вікер додав, що перемога України є пріоритетом Конгресу США.

Нагадаємо, 14-15 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувся дев'ятий саміт у форматі "Рамштайн" . Західні союзники обговорили нові кроки з підтримки ЗСУ й постачання зброї. Експерти підбили головні підсумки саміту.

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