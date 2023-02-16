МВС презентувало проєкт створення автошкіл для людей із інвалідністю

Пропускна спроможність автошкіл для людей з інвалідністю становитиме близько 300 осіб на рік.

У середу, 15 лютого, в Україні презентували проєкт створення автошкіл для людей із інвалідністю. Він допомагатиме отримати навички водіння та посвідчення водія в складі змішаних інклюзивних груп.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, повідомляє пресслужба МВС.

"Наш клієнт пройде такі етапи: медико-соціальна експертна комісія; отримання медичної довідки; навчання у автошколі на базі ЗВО МВС; складання теоретичного іспиту у ТСЦ; практична підготовка та іспит", - сказала Павліченко.

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Пропускна спроможність автошкіл для людей з інвалідністю становитиме близько 300 осіб на рік. Платформу створюють із можливостями для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися, додала вона.

Раніше ми повідомляли, що суд оштрафував мешканця Прикарпаття, який намагався зареєструвати в "Дії" фальшиве посвідчення водія. Свою провину порушник визнав і просив суворо його не карати.

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