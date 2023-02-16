МВД представило проект создания автошкол для людей с инвалидностью

Пропускная способность автошкол для людей с инвалидностью составит около 300 человек в год.

В среду, 15 февраля, в Украине был презентован проект создания автошкол для людей с инвалидностью. Он будет помогать получить навыки вождения и водительское удостоверение в составе смешанных инклюзивных групп.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, сообщает пресс-служба МВД.

"Наш клиент пройдет следующие этапы: медико-социальная экспертная комиссия; получение медицинской справки; обучение в автошколе на базе ЗВО МВД; сдача теоретического экзамена в ТСЦ; практическая подготовка и экзамен", — сказала Павличенко.

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Пропускная способность автошкол для людей с инвалидностью составит около 300 человек в год. Платформу создают с возможностями для каждого, кто хочет получить водительское удостоверение, а также переучиться, добавила она.

Ранее мы сообщали, что суд оштрафовал жителя Прикарпатья, пытавшегося зарегистрировать в "Дії" фальшивое водительское удостоверение. Свою вину нарушитель признал и просил строго его не наказывать.

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