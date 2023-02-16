Землетрус у Туреччині: українські рятувальники дістали з-під завалів 55 загиблих

У середу, 15 лютого, українські рятувальники деблокували тіла 5 осіб, які загинули внаслідок землетрусу в Туреччині. Із початку пошукових робіт вони виявили 55 тіл, серед них - 9 дітей.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

"Наші рятувальники працюють у секторі, де не припиняються підземні поштовхи. В групах є офіцери з безпеки, які мають спеціальні прилади фіксації руху елементів пошкоджених будівель та сигналізують про найменші коливання конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Українські рятувальники витягнули 55 загиблих з-під завалів у Туреччині

Із початку пошуково-рятувальних робіт працівники ДСНС обстежили 438 будівель і розібрали 127 завалів.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що внаслідок потужних землетрусів на півдні Туреччини загинуло 5 українців, серед них - сім'я з Запоріжжя. Їхні родичі розповіли подробиці загибелі 46-річної Юлії Петрової та її двох синів - 10-річного Захара та 5-річного Матвія.

Наразі відомо, що землетруси в Туреччині та Сирії забрали вже понад 41 тисячу життів.

Масштабна трагедія в Туреччині: серед загиблих у землетрусі є українці

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