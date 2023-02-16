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30 "прильотів" за добу сталося на Сумщині через обстріли росіян

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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30 "прильотів" за добу сталося на Сумщині через обстріли росіян

Фото: скриншот з відео

Окупанти продовжують атакувати прикордоння Сумщини.

У середу, 15 лютого, загарбники обстріляли чотири громади в Сумській області. У регіоні зафіксували 30 "прильотів". 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА, звітуючи про ситуацію в області. 

  • Миропільська громада: із території РФ здійснювали обстріл орієнтовно з міномету −10 "прильотів";
  • Краснопільська громада: із ворожого БПЛА (квадрокоптерного типу) скинули 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ);
  • Білопільська громада: мінометний обстріл села Атинське - 14 "прильотів";
  • Новослобідська громада: обстріляли з мінометів − 8 "прильотів".

Попередньо, обійшлося без наслідків, розповіли представники місцевої влади.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині в руках дівчини-підлітка здетонувала вибухівка, яку вона знайшла в себе вдома. Постраждалу з уламковими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні.

Також ТСН.uа інформував, що в одному з районів Київщини 16 лютого лунатимуть планові вибухи. Місцевих закликали зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

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Дата публікації
Перегляди
446
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