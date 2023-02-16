В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога в ніч проти 16 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

У одинадцяти областях України оголошена повітряна тривога / Фото: Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога оголошена в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській і Полтавській областях. Уже довгий час вона триває на Луганщині та в Криму.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.