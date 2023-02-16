Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

У деяких регіонах України лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Сирени лунають у Києві та сімнадцяти українських областях.

У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога в ніч проти 16 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

У одинадцяти областях України оголошена повітряна тривога / © Фото з відкритих джерел
У одинадцяти областях України оголошена повітряна тривога / Фото: Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога оголошена в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській і Полтавській областях. Уже довгий час вона триває на Луганщині та в Криму.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
10к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація