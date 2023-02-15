На Полтавщині пролунали вибухи

В області оголошена повітряна тривога.
У Полтавському районі було чутно звуки вибухів ввечері 15 лютого під час оголошеної в області повітряної тривоги.
Про це інформує "Суспільне".
"У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про загрозу російської атаки дронами-камікадзе у своїй області та на Запоріжжі.
Зауважимо, в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ не має достатньої кількості ракет для інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури України. Саме тому окупанти атакують з меншим інтервалом.
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