На Полтавщині пролунали вибухи

У Полтавському районі було чутно звуки вибухів ввечері 15 лютого під час оголошеної в області повітряної тривоги.

Про це інформує "Суспільне".

"У Полтавському районі пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі. В області оголошена повітряна тривога", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про загрозу російської атаки дронами-камікадзе у своїй області та на Запоріжжі.

Зауважимо, в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ не має достатньої кількості ракет для інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури України. Саме тому окупанти атакують з меншим інтервалом.

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