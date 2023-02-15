На Полтавщине раздались взрывы

В области объявлена воздушная тревога.
В Полтавском районе слышны звуки взрывов вечером 15 февраля во время объявленной в области воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Суспільне".
"В Полтавском районе раздались звуки взрывов, сообщили Суспільному местному жителю. В области объявлена воздушная тревога", – говорится в заявлении.
Напомним, ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об угрозе российской атаки дронами-камикадзе в своей области и на Запорожье.
Заметим, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что у РФ нет достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов критической инфраструктуры Украины. Именно поэтому оккупанты атакуют с меньшим интервалом.
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