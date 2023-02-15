На Полтавщине раздались взрывы

В Полтавском районе слышны звуки взрывов вечером 15 февраля во время объявленной в области воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Полтавском районе раздались звуки взрывов, сообщили Суспільному местному жителю. В области объявлена воздушная тревога", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об угрозе российской атаки дронами-камикадзе в своей области и на Запорожье.

Заметим, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что у РФ нет достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов критической инфраструктуры Украины. Именно поэтому оккупанты атакуют с меньшим интервалом.

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