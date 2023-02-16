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В Сенате США призвали ускорить предоставление помощи для Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3751
Время на прочтение
1 мин
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В Сенате США призвали ускорить предоставление помощи для Украины

Фото: Unsplash

Сенатор Роджер Викер считает, что промедление с передачей "критически важного оружия" привело к "длительной битве на истощение".

В среду, 15 февраля, в Сенате США призвали администрацию президента Джо Байдена ускорить предоставление помощи Украине. Также в верхней палате Конгресса призвали увеличить финансирование американской армии не менее чем на 5%.

С соответствующим заявлением выступил сенатор-республиканец Роджер Викер, сообщает "Голос Америки".

Он сказал, что разочарован тем, что власти США замедлили предоставление Украине "передовые возможностей для обеспечения победы". Викер подчеркнул, что промедление и нежелание администрации предоставлять "критически важное оружие" стоило украинцам драгоценного времени.

По мнению сенатора, "это привело к длительному сражению на истощение". Викер добавил, что победа Украины является приоритетом Конгресса США.

Напомним, 14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся девятый саммит в формате "Рамштайн". Западные союзники обсудили новые шаги по поддержке ВСУ и поставке оружия. Эксперты подвели главные итоги саммита.

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Дата публикации
Просмотры
3751
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