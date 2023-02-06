Секрети унікальних авіаоперацій, тактика росіян і допомога Заходу: інтрев'ю з очільником Армійської авіації

Очільник армійської авіації Максим Саміленко розкрив секрети бойових пілотів.
Гвинтокрили Армійської авіації з перших дній повномасштабного вторгнення атакують, підсилюють піхоту на "нулі", зазираючи смерті в очі, виконують зухвалі секретні операції в тилу ворога. Вони діють під постійним прицілом ворога і практично завжди на його території.
В ексклюзивному інтерв'ю ТСН очільник Армійської авіації Сухопутних військ бригадний генерал Максим Саміленко розкрив секрети унікальних авіаоперацій, тактику росіян та підтримку західних партнерів.
Максим Саміленко бригадний генерал, льотчик 1 класу. Наліт на вертольотах 1500 годин. У ЗСУ з 1994 року. Командував 11 бригадою армійської авіації в Чорнобаївці. З 2014-го воював на Сході. Учасник миротворчих операцій ООН в ДР Конго. 2021 року очолив армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення керує гвинтокрилами ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонної служби, ДСНС. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького.
Всі знають про Повітряні сили, але ж ви це не Повітряні сили - це Армійська авіація, в чому різниця і які ваші головні завдання?
Ми працюємо на вертольотах, ми авіація, яка підтримує наших хлопців безпосередньо на полі бою, де болота, де ліс, де треба вже зараз відпрацювати, ось це - Армійська авіація. Коли вертоліт проходить над військами, і війська в цей час йдуть в атаку, і ми працюємо по ворогу, то дух у війська піднімається дуже.
Як росіяни себе зараз поводять в небі? Їх тактика змінилася взагалі?
Противник він не слабкий, у 2-3 рази він кращий в технічному плані , ніж ми. Поки що ми розумніші. Я думаю, що їм брешуть про стан справ щодо нашої ППО, щодо нашої армії. Вони просто не розуміють, проти кого вони йдуть. Ми – дуже потужні.
Довідка. Пілоти армійської авіації працюють на навчально-тренувальних Мі-2МСБ, бойових Мі-24 та одних з найбільш масових гвинтокрилах світу — багатоцільових Мі-8.
Максим Саміленко: Мі-8 – зараз це основний, на жаль, наш ударний вертоліт. Чому, на жаль, бо це транспортний вертоліт. Ми працюємо на "автобусах" проти танків, тільки ці "автобуси" обладнанні зброєю по-факту.
Скільки років цьому вертольоту?
Працюємо на вертольотах, яким 40 років. У нас прилади такі — він у футах! Це заміна тим приладам, які у нас ламаються – це натівські прилади.
У нас вистачає пілотів?
У нас на багато більше пілотів, ніж бойової техніки.
Втрати у нас великі?
Є, на жаль, і будуть. Але вони в десятки разів менші, ніж у противника.
Довідка. Від початку повномаштабного вторгення ЗСУ знищили 284 ворожих гелікоптерів. Зокрема і понад 50 розпіарених Ка-52 "алігатор", вартістю 16 мільйонів доларів кожен.
Максим Саміленко: Ка – 52 це такий звір, якого ми переоцінювали! А в середині все старе. Там нічого такого не має. Ми забрали Ка-52 і зараз наша наука його вивчає.
В перші дні ви активно випалювали ворожі колони, які сунули на столицю.
Ми стріляли впритул до ворога, заходили в тил ворога. Вже біля 11 ранку 24 лютого ми відпрацювали по аеродрому в Гостомелі. Завдавали авіаційні ударів. Висаджували вночі десанти. А після 8 березня деякі змінили тактику.
А що було 8 березня?
Оборона Києва. 4 вертольта – повернувся один. Противник по нас відпрацював за допомогою ПЗРК і "Торів". На жаль, в нас не має таких систем, які сповіщають, що нас атакуют. Ми його переграємо, але завдяки тому, що пілоти кожного разу підходять до виконання свого завдання зухвало і ми граємося з противником. У нас є тактика "коник" - багато виконуємо підльотів і прижків, щоб підійти до місця роботи.
Вертоліт перед тим, як стріляти, задирає носа. Навіщо він це робить?
Такий маневр називається кабрування. Він дозволяє нам досягти найбільшої дальності. Маневрування і різкий відхід в сторону! Чому ми так літаємо – ми вимушені так літати! А в світі найбільш ефективне застосування зброї - все таки з пікірування, або з горизонтального польоту.
Довідка. На полі бою застосовують некеровані авіаційні ракети типу С-8 калібр 80 мм та призначені для боротьби з укріпленими об'єктами С-13 (130 мм).
У нас вистачає снарядів для ваших бойових пташок?
Цих запасів, які були ще за Радянського Союзу, вони закінчились на 3-4 місяць війни. Завдяки нашим західним партнерам – ми маємо можливість працювати. Ракети західного зразка – дуже якісні ракети. Вони більш кучно кладуться на ціль. Ми отримали від наших західних партнерів дуже кісно відремонтовану авіаційну техніку Мі-8МТВ-5. У всьому світі їх називають Мі-17. Це 2006-2009 року випуску. Дуже така цікава машина. Перший, хто виконував польот на цих нових Мі-17 - це був я. Я сів в машину і полетів для того, щоб наші війська побачила, що є така машина, її збивати не треба.
Велика Британія передала гвинтокрили, вони ваші?
Це вертоліт для роботи на морі. Це дуже надійна техніка. Ще маємо Мі-24. Ми маємо зараз по техніці більшу кількість, ну в декілька разів, більше справності, ніж мали на початок війни. Це завдяки тому, що нам партнери допомагають і наші підприємства в умовах війни змогли налагодити їх ремонт. Тому зараз ми так нормально, потужно себе почуваємо. Не вистачає тільки боєприпасів.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 6 лютого українські захисники знищили 294 ворожих літаків та 284 гелікоптерів.
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