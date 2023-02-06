Секрети унікальних авіаоперацій, тактика росіян і допомога Заходу: інтрев'ю з очільником Армійської авіації

Гвинтокрили Армійської авіації з перших дній повномасштабного вторгнення атакують, підсилюють піхоту на "нулі", зазираючи смерті в очі, виконують зухвалі секретні операції в тилу ворога. Вони діють під постійним прицілом ворога і практично завжди на його території.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН очільник Армійської авіації Сухопутних військ бригадний генерал Максим Саміленко розкрив секрети унікальних авіаоперацій, тактику росіян та підтримку західних партнерів.

Максим Саміленко бригадний генерал, льотчик 1 класу. Наліт на вертольотах 1500 годин. У ЗСУ з 1994 року. Командував 11 бригадою армійської авіації в Чорнобаївці. З 2014-го воював на Сході. Учасник миротворчих операцій ООН в ДР Конго. 2021 року очолив армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення керує гвинтокрилами ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонної служби, ДСНС. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

Всі знають про Повітряні сили, але ж ви це не Повітряні сили - це Армійська авіація, в чому різниця і які ваші головні завдання?

Ми працюємо на вертольотах, ми авіація, яка підтримує наших хлопців безпосередньо на полі бою, де болота, де ліс, де треба вже зараз відпрацювати, ось це - Армійська авіація. Коли вертоліт проходить над військами, і війська в цей час йдуть в атаку, і ми працюємо по ворогу, то дух у війська піднімається дуже.

Як росіяни себе зараз поводять в небі? Їх тактика змінилася взагалі?

Противник він не слабкий, у 2-3 рази він кращий в технічному плані , ніж ми. Поки що ми розумніші. Я думаю, що їм брешуть про стан справ щодо нашої ППО, щодо нашої армії. Вони просто не розуміють, проти кого вони йдуть. Ми – дуже потужні.

Довідка. Пілоти армійської авіації працюють на навчально-тренувальних Мі-2МСБ, бойових Мі-24 та одних з найбільш масових гвинтокрилах світу — багатоцільових Мі-8.

Максим Саміленко: Мі-8 – зараз це основний, на жаль, наш ударний вертоліт. Чому, на жаль, бо це транспортний вертоліт. Ми працюємо на "автобусах" проти танків, тільки ці "автобуси" обладнанні зброєю по-факту.

Скільки років цьому вертольоту?

Працюємо на вертольотах, яким 40 років. У нас прилади такі — він у футах! Це заміна тим приладам, які у нас ламаються – це натівські прилади.

У нас вистачає пілотів?

У нас на багато більше пілотів, ніж бойової техніки.

Втрати у нас великі?

Є, на жаль, і будуть. Але вони в десятки разів менші, ніж у противника.

Довідка. Від початку повномаштабного вторгення ЗСУ знищили 284 ворожих гелікоптерів. Зокрема і понад 50 розпіарених Ка-52 "алігатор", вартістю 16 мільйонів доларів кожен.

Максим Саміленко: Ка – 52 це такий звір, якого ми переоцінювали! А в середині все старе. Там нічого такого не має. Ми забрали Ка-52 і зараз наша наука його вивчає.

В перші дні ви активно випалювали ворожі колони, які сунули на столицю.

Ми стріляли впритул до ворога, заходили в тил ворога. Вже біля 11 ранку 24 лютого ми відпрацювали по аеродрому в Гостомелі. Завдавали авіаційні ударів. Висаджували вночі десанти. А після 8 березня деякі змінили тактику.

А що було 8 березня?

Оборона Києва. 4 вертольта – повернувся один. Противник по нас відпрацював за допомогою ПЗРК і "Торів". На жаль, в нас не має таких систем, які сповіщають, що нас атакуют. Ми його переграємо, але завдяки тому, що пілоти кожного разу підходять до виконання свого завдання зухвало і ми граємося з противником. У нас є тактика "коник" - багато виконуємо підльотів і прижків, щоб підійти до місця роботи.

Вертоліт перед тим, як стріляти, задирає носа. Навіщо він це робить?

Такий маневр називається кабрування. Він дозволяє нам досягти найбільшої дальності. Маневрування і різкий відхід в сторону! Чому ми так літаємо – ми вимушені так літати! А в світі найбільш ефективне застосування зброї - все таки з пікірування, або з горизонтального польоту.

Довідка. На полі бою застосовують некеровані авіаційні ракети типу С-8 калібр 80 мм та призначені для боротьби з укріпленими об'єктами С-13 (130 мм).

У нас вистачає снарядів для ваших бойових пташок?

Цих запасів, які були ще за Радянського Союзу, вони закінчились на 3-4 місяць війни. Завдяки нашим західним партнерам – ми маємо можливість працювати. Ракети західного зразка – дуже якісні ракети. Вони більш кучно кладуться на ціль. Ми отримали від наших західних партнерів дуже кісно відремонтовану авіаційну техніку Мі-8МТВ-5. У всьому світі їх називають Мі-17. Це 2006-2009 року випуску. Дуже така цікава машина. Перший, хто виконував польот на цих нових Мі-17 - це був я. Я сів в машину і полетів для того, щоб наші війська побачила, що є така машина, її збивати не треба.

Велика Британія передала гвинтокрили, вони ваші?

Це вертоліт для роботи на морі. Це дуже надійна техніка. Ще маємо Мі-24. Ми маємо зараз по техніці більшу кількість, ну в декілька разів, більше справності, ніж мали на початок війни. Це завдяки тому, що нам партнери допомагають і наші підприємства в умовах війни змогли налагодити їх ремонт. Тому зараз ми так нормально, потужно себе почуваємо. Не вистачає тільки боєприпасів.

Ексклюзивні інсайди від очільника армійської авіації

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 6 лютого українські захисники знищили 294 ворожих літаків та 284 гелікоптерів.

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