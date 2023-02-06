Ще один депутат від забороненої ОПЗЖ склав мандат

У "СН" закликали інших нардепів від забороненої партії слідувати цьому прикладу

Нардеп Ігор Абрамович, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандата.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Telegram.

"Сьогодні написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович", - йдеться у повідомленні.

Арахамія зазначив, що саме вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення Росії став початком розвалу уже забороненої партії в українському парламенті. Він також закликав інших депутатів ОПЗЖ наслідувати цей приклад і також скласти мандати.

Також читайте Відставка Резнікова: що відомо про можливе звільнення і хто очолить Міноборони

Прикметно, що президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Читайте також: