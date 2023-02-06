Еще один депутат от запретной ОПЗЖ составил мандат

В "СН" призвали других нардепов от запретной партии следовать этому примеру
Нардеп Игорь Абрамович, избранный от запретной партии ОПЗЖ, написал заявление о составлении мандата.
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в Telegram.
"Сегодня написал заявление о составлении мандата Игоря Абрамовича", — говорится в сообщении.
Арахамия отметил, что именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения России стал началом развала уже запрещенной партии в украинском парламенте. Он также призвал других депутатов ОПЗЖ последовать этому примеру и также составить мандаты.
Примечательно, что президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких бывших министров и чиновников президентства Виктора Януковича.
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