Школьница разгневалась из-за замечаний и сломала учителю ногу

В штате Джорджия, США, школьница, получив замечания от учителя, избила ее и сломала ей ногу.

Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

Учитель старших классов Тиван Тернер сделала замечание ученице о плохом поведении в присутствии ее одноклассников. Та разозлилась, подошла к учителю и начала выкрикивать обиды. Тернер не смогла утихомирить девушку сама и достала телефон, чтобы позвонить коллеге и попросить о помощи. Ученица выбила телефон из ее рук, а затем набросилась на нее.

Школьница свалила Тернер на пол, в результате чего серьезно повредила ей ногу. Потом она принялась избивать женщину и не останавливалась, пока не вмешались другие учителя.

Тернер доставлена в больницу с переломом ноги. Ей необходимо пройти курс реабилитации, чтобы восстановиться от полученных травм и начать ходить. Ученицу арестовали. Ей предъявлено обвинение.

"Учащиеся вышли из-под контроля... Их насилию нет оправдания... Нет оправдания детям, которые ежедневно приходят в нашу школу и сеют хаос, мешая другим детям учиться", — сказал коллега пострадавшей учительницы.

Напомним, в США 6-летний мальчик принес оружие в школу и выстрелил в учителя.

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