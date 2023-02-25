Головний пропагандист Кремля Соловйов викрив "двійника" Зеленського - охоронця Максима

Соловйов навіть сам собі не повірив, що "знайшов" двійника Зеленського.

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов знайшов "двійника" Володимира Зеленського. Він стверджує, що "копією" українського президента є його охоронник Максим Донець, якого дуже часто можна побачити біля лідера нашої держави.

Про це він написав у себе на сторінці у Telegtam, але допис довго не протримався. Пропагандист чомусь вирішив це видалити через трохи часу.

Спочатку Соловйов навіть сам собі не повірив, що "знайшов" двійника Зеленського. Тому він, не повіривши своїх очимам, зайшов на офіційні джерела українського керівництва, щоб знайти фото Максима Донця і переконатися у його "схожості" із Зеленським.

Фото: скрин

Фото: скрин

Центр протидії дезінформації закликав не вірити роспропаганді, яка поширює фейк про існування двійника президента Зеленського

"Фейк розрахований на внутрішню аудиторію рф з метою дискредитації керівництва України.Пропагандисти з легкістю вигадують подібні фейки, тому що дивлячись на путінських дублерів, вже самі не можуть впізнати справжнього і довести його існування", - наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, СБУ повідомила підозри трьом прокремлівським блогерам, які готували фейки для Соловйова і дискредитували ЗСУ.

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