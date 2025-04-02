Справа Коломойського проти Вербицького: суд став на бік бізнесмена

Ігор Коломойський / © Getty Images

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Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд позовної заяви Ігоря Коломойського у звʼязку з поширенням недостовірної інформації експрокурором Дмитром Вербицьким.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН із зали суду.

Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про допит свідків, яких Вербицький згадував у своєму інтервʼю ЗМІ. Втім, суд у задоволенні цього клопотання відмовив.

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Водночас суддя підтримав клопотання сторони бізнесмена про проведення експертизи слів Вербицького щодо наявності оціночних суджень. У разі відсутності апеляції заяви Вербицького перевірять на наявність таких суджень.

Раніше ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький дав пресконференцію. Під час неї він, зокрема, заявив про нібито спроби тиску від Ігоря Коломойського. Також він поширив неправдиву інформацію про передавання обвинувального акту відносно Ігоря Коломойського до суду та про те, що нібито Ігор Коломойський перебуває в «тюрмі». Насправді ж Ігор Коломойський перебуває під вартою у відділі забезпечення досудового розслідування Служби безпеки України.

Адвокати українського бізнесмена зазначили, що у звʼязку з поширенням недостовірної інформації Дмитром Вербицьким Ігор Коломойський планує подати позовну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації.