Тест на ВІЛ-інфекцію: коли треба зробити

Україна займає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних людей.

В Україні 2021 році офіційно зареєстрували 15 341 випадок ВІЛ-інфекції, 4 151 випадок СНІДу та 1 923 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 38 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців. Сьогодні Україна займає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних людей.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

У цьому матеріалі зібрана найважливіша інформація про тестування на ВІЛ, яка може нагадати медичним працівникам про ситуації, які означають потребу запропонувати людині пройти тестування.

Людині необхідно негайно запропонувати протестуватися на ВІЛ, якщо вона має один із таких станів:

невмотивована втрата маси тіла;

лихоманка невідомого походження протягом 1 місяця;

рецидивуючі бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів/бактеріальні пневмонії;

кандидоз ротової порожнини (язик густо вкритий білуватим нальотом);

легеневі та позалегеневі форми туберкульозу.

В Україні тестування на ВІЛ проводиться за допомогою швидких тестів та імуноферментного аналізу:

Імунохроматографічний аналіз або експрес-тест — можна отримати швидкий результат, придатний для використання як у лабораторних, так і в домашніх умовах. Тестування займає близько 15 хвилин.

Імуноферментний аналіз влаштований за принципом "антиген-антитіло". Проводиться в лабораторних умовах, тому що потребує забору венозної крові.

За рішенням лікаря можуть використовуватися додаткові тести для уточнення результатів підтверджувальних досліджень і в окремих випадках — під час взяття під медичний нагляд. Це можуть бути такі види тестів:

Полімеразна ланцюгова реакція — метод, що базується на пошуку вірусної РНК. Дає змогу знайти фрагменти вірусу навіть у період, коли людина вже інфікована вірусом ВІЛ, але інші методи дослідження не можуть його виявити.

Своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції — це не лише шанс на якісне життя пацієнта, але й також дієвий спосіб зупинити поширення інфекції. Адже кожна третя людина, яка живе з ВІЛ, не знає свій ВІЛ-статус, та залишається поза медичним наглядом і не розпочала лікування.

Показаннями для тестування є:

незахищені статеві контакти або часта зміна статевих партнерів;

користування спільними шприцами та голками;

користування нестерильним медичним інструментарієм під час проведення косметологічних процедур, пірсингу або татуювання;

контакт із кров’ю людини з позитивним або невідомим ВІЛ-статусом (аварії, травми, медичні маніпуляції).

Також варто звернути особливу увагу пацієнтів на те, що пройти тестування на ВІЛ необхідно під час планування вагітності та постановки на облік по вагітності.

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