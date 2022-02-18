Тест на ВИЧ-инфекцию: когда нужно сделать

Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных людей.
В Украине в 2021 году официально зарегистрировали 15341 случай ВИЧ-инфекции, 4151 случай СПИДа и 1923 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 38 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев. Сегодня Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных людей.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В этом материале собрана важнейшая информация о тестировании на ВИЧ, которая может напомнить медицинским работникам о ситуациях, означающих необходимость предложить человеку пройти тестирование.
Человеку необходимо немедленно предложить протестироваться на ВИЧ, если у него одно из таких состояний:
- немотивированная потеря массы тела;
- лихорадка неизвестного происхождения в течение 1 месяца;
- рецидивирующие бактериальные инфекции верхних дыхательных путей/бактериальные пневмонии;
- кандидоз полости рта (язык густо покрыт беловатым налетом);
- легочные и внелегочные формы туберкулеза.
В Украине тестирование на ВИЧ проводится с помощью быстрых тестов и иммуноферментного анализа:
- Иммунохроматографический анализ или экспресс-тест можно получить быстрый результат, пригодный для использования как в лабораторных, так и в домашних условиях. Тестирование занимает около 15 минут.
- Иммуноферментный анализ устроен по принципу "антиген-антитело". Проводится в лабораторных условиях, потому что требует забора венозной крови.
- По решению врача могут использоваться дополнительные тесты для уточнения результатов подтверждающих исследований и в отдельных случаях при взятии под медицинское наблюдение. Это могут быть следующие виды тестов:
- Полимеразная цепная реакция – метод, базирующийся на поиске вирусной РНК. Позволяет найти фрагменты вируса даже в период, когда человек уже инфицирован вирусом ВИЧ, но другие методы исследования не могут его выявить.
Своевременное выявление ВИЧ-инфекции – это не только шанс на качественную жизнь пациента, но и действенный способ остановить распространение инфекции. Ведь каждый третий человек, живущий с ВИЧ, не знает свой ВИЧ-статус, но остается вне медицинского надзора и не начал лечение.
Показаниями для тестирования являются:
- незащищенные половые контакты или частое изменение половых партнеров;
- пользование общими шприцами и иглами;
- использование нестерильного медицинского инструментария при проведении косметологических процедур, пирсинга или татуировки;
- контакт с кровью человека с положительным или неизвестным ВИЧ-статусом (аварии, травмы, медицинские манипуляции).
Также следует обратить особое внимание на то, что пройти тестирование на ВИЧ необходимо во время планирования беременности и постановки на учет по беременности.
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