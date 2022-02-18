Тест на ВИЧ-инфекцию: когда нужно сделать

Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных людей.

В Украине в 2021 году официально зарегистрировали 15341 случай ВИЧ-инфекции, 4151 случай СПИДа и 1923 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 38 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев. Сегодня Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных людей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В этом материале собрана важнейшая информация о тестировании на ВИЧ, которая может напомнить медицинским работникам о ситуациях, означающих необходимость предложить человеку пройти тестирование.

Человеку необходимо немедленно предложить протестироваться на ВИЧ, если у него одно из таких состояний:

немотивированная потеря массы тела;

лихорадка неизвестного происхождения в течение 1 месяца;

рецидивирующие бактериальные инфекции верхних дыхательных путей/бактериальные пневмонии;

кандидоз полости рта (язык густо покрыт беловатым налетом);

легочные и внелегочные формы туберкулеза.

В Украине тестирование на ВИЧ проводится с помощью быстрых тестов и иммуноферментного анализа:

Иммунохроматографический анализ или экспресс-тест можно получить быстрый результат, пригодный для использования как в лабораторных, так и в домашних условиях. Тестирование занимает около 15 минут.

Иммуноферментный анализ устроен по принципу "антиген-антитело". Проводится в лабораторных условиях, потому что требует забора венозной крови.

По решению врача могут использоваться дополнительные тесты для уточнения результатов подтверждающих исследований и в отдельных случаях при взятии под медицинское наблюдение. Это могут быть следующие виды тестов:

Полимеразная цепная реакция – метод, базирующийся на поиске вирусной РНК. Позволяет найти фрагменты вируса даже в период, когда человек уже инфицирован вирусом ВИЧ, но другие методы исследования не могут его выявить.

Своевременное выявление ВИЧ-инфекции – это не только шанс на качественную жизнь пациента, но и действенный способ остановить распространение инфекции. Ведь каждый третий человек, живущий с ВИЧ, не знает свой ВИЧ-статус, но остается вне медицинского надзора и не начал лечение.

Показаниями для тестирования являются:

незащищенные половые контакты или частое изменение половых партнеров;

пользование общими шприцами и иглами;

использование нестерильного медицинского инструментария при проведении косметологических процедур, пирсинга или татуировки;

контакт с кровью человека с положительным или неизвестным ВИЧ-статусом (аварии, травмы, медицинские манипуляции).

Также следует обратить особое внимание на то, что пройти тестирование на ВИЧ необходимо во время планирования беременности и постановки на учет по беременности.

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