У Черкасах зіткнулися автобус і легковик: є постраждалі

У Черкасах 2 листопада близько 09:00 сталася аварія за участю пасажирської маршрутки та легковика. Внаслідок зіткнення десять людей отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

"У Черкасах правоохоронці встановлюють обставини ДТП. На перехресті вулиці Пастерівській та бульвару Шевченка зіткнулися легковий транспортний засіб та пасажирський автобус", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що людей доставили до Третьої міської лікарні на повний огляд та надання медичної допомоги. Наразі на місці працюють працівники поліції та медики.

Своєю ччергою, suspilne.media, що травми отримали 10 людей. Серед потерпілих є двоє дітей 12 місяців та трьох років. Їх ушпиталили до лікувальних закладів із різними діагнозами.

У поліції попередили, що через ДТП транспорту на визначеній ділянці дороги ускладнено.

Як повідомлялося, неподалік Тернополя перекинувся рейсовий автобус. Травмувалися дев'ятеро пасажирів, серед яких є малолітня дівчинка. В автобусі було 16 пасажирів.

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