Мешканців Прикарпаття попереджають про звуки вибухів: що сталося

У середу, 2 листопада, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Людей просять не лякатися, адже відбуватимуться навчання.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання. Стежте за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямуйте в укриття", - наголосила керівниця Прикарпаття.

Як повідомлялося, на деокупованій частині Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На розмінування лісів потрібно близько року.

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