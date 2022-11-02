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Мешканців Прикарпаття попереджають про звуки вибухів: що сталося

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Мешканців Прикарпаття попереджають про звуки вибухів: що сталося

Фото: Associated Press

В області відбуватимуться військові навчання.

У середу, 2 листопада, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Людей просять не лякатися, адже відбуватимуться навчання.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання. Стежте за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямуйте в укриття", - наголосила керівниця Прикарпаття. 

Як повідомлялося, на деокупованій частині Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На розмінування лісів потрібно близько року.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1087
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