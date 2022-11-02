Росія вночі вдарила по Дніпропетровщині з РСЗВ

За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У ніч проти 2 листопада російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У результаті обстрілу постраждали місто Нікополь та Червоногригорівська громада. Поранених та загиблих немає. Масштаби руйнацій з'ясовують.
"У інших районах завдяки нашим військовим ніч минула без прильотів і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
Нагадаємо, у Дніпрі від 1 листопада включили опалення. Проте через певні технологічні процеси потеплішає одразу не у всіх домівках.
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