Обіцяв показати кошеня: у Дніпрі чоловік зґвалтував дитину

У Дніпрі чоловік, який вже мав проблеми із законом, вчинив новий злочин – зґвалтував дівчинку.

У Дніпрі раніше судимий чоловік вчинив злочин – зґвалтував 11-річну дівчинку.

Про це повідомили в обласній Дніпропетровській прокуратурі.

"Прокурори у суді довели, що 6 серпня 2022 року раніше судимий чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка гуляла на дитячому майданчику поблизу свого дому. Під вигаданим приводом показати кошеня зловмисник запросив її до свого будинку. Потім, погрожуючи ножем, чоловік зв’язав руки, заклеїв рота дитині та зґвалтував її", - йдеться в повідомленні відомства.

Наступні 12 років зловмисник відбуватиме у в’язниці.

Раніше стало відомо, що У Вінницькій області 56-річний чоловік упродовж кількох років ґвалтував свою малолітню доньку.

А Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який у лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.

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