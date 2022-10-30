Анна Кошмал замилувала фанів кадрами із 4-річним сином посеред осіннього парку

Зірка "Сватів" влаштувала милу сімейну фотосесію.
Українська акторка Анна Кошмал замилувала шанувальників щасливими кадрами із 4-річним сином Михайлом.
Акторка влаштувала сімейну фотосесію із хлопчиком посеред чарівного осіннього Києва. Мама та син прогулялися парком та влаштували веселі "бої" у пожовклому листі.
Милими кадрами із Михайлом Кошмал поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Наша осінь. Наш Київ" - написала під відео Анна.
Шанувальники акторки були розчулені таким атмосферним роликом у профілі зірки. Дехто із коментаторів зазначив, що Анна чудово справляється із роллю матері.
- Так гарно. Вам личить материнство!
- Неймовірно гарно!
- Як це ніжно та мило! Я у захваті!
- Аню, ви просто чудова мама!
Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показала фанам обурливе повідомлення від росіян, які запросили її на конкурс до Оренбурга.
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