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Анна Кошмал замилувала фанів кадрами із 4-річним сином посеред осіннього парку

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Анна Кошмал замилувала фанів кадрами із 4-річним сином посеред осіннього парку

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зірка "Сватів" влаштувала милу сімейну фотосесію.

Українська акторка Анна Кошмал замилувала шанувальників щасливими кадрами із 4-річним сином Михайлом. 

Акторка влаштувала сімейну фотосесію із хлопчиком посеред чарівного осіннього Києва. Мама та син прогулялися парком та влаштували веселі "бої" у пожовклому листі. 

Милими кадрами із Михайлом Кошмал поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Наша осінь. Наш Київ" - написала під відео Анна. 

Шанувальники акторки були розчулені таким атмосферним роликом у профілі зірки. Дехто із коментаторів зазначив, що Анна чудово справляється із роллю матері. 

  • Так гарно. Вам личить материнство!
  • Неймовірно гарно!
  • Як це ніжно та мило! Я у захваті!
  • Аню, ви просто чудова мама!

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показала фанам обурливе повідомлення від росіян, які запросили її на конкурс до Оренбурга.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
572
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