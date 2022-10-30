Дженніфер Лопес у напівпрозорому мереживному боді засвітила апетитний бюст

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес потішила шанувальників кадрами з нещодавньої фотосесії.

На сторінці в Instagram 53-річна зірка розмістила серію знімків, на яких позує у ніжному, та, водночас, звабливому образі. На світлинах Джей Ло постає у мереживному білому напівпрозорому боді та білому атласному халатику. Виконавиця позує, сидячи на ліжку.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Пост Лопес залишила без тексту, втім супроводила його гештегами #це я #турбота про себе #щасливі вихідні #зловити момент.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Своєю чергою, шанувальники не втратили нагоди зробили комплімент кумирці: "обожнюю тебе, ти маєш такий розкішний вигляд", "неперевершена", "найгарніша жінка, яку я бачив коли-небудь у житті", "несамовито гуглю, як стати Беном Аффлеком".

Нагадаємо, не так давно Дженніфер Лопес разом з чоловіком Беном Аффлеком відвідали світський захід майже у family look. Подружжя завітало на модний показ Ralph Lauren в одязі однакового кольору.

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