Дженніфер Лопес у напівпрозорому мереживному боді засвітила апетитний бюст

Американська зірка поділилася кадрами з ніжної фотосесії.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес потішила шанувальників кадрами з нещодавньої фотосесії.
На сторінці в Instagram 53-річна зірка розмістила серію знімків, на яких позує у ніжному, та, водночас, звабливому образі. На світлинах Джей Ло постає у мереживному білому напівпрозорому боді та білому атласному халатику. Виконавиця позує, сидячи на ліжку.
Пост Лопес залишила без тексту, втім супроводила його гештегами #це я #турбота про себе #щасливі вихідні #зловити момент.
Своєю чергою, шанувальники не втратили нагоди зробили комплімент кумирці: "обожнюю тебе, ти маєш такий розкішний вигляд", "неперевершена", "найгарніша жінка, яку я бачив коли-небудь у житті", "несамовито гуглю, як стати Беном Аффлеком".
Нагадаємо, не так давно Дженніфер Лопес разом з чоловіком Беном Аффлеком відвідали світський захід майже у family look. Подружжя завітало на модний показ Ralph Lauren в одязі однакового кольору.
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