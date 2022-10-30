Дженнифер Лопес в полупрозрачном кружевном боде засветила аппетитный бюст

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников кадрами из недавней фотосессии.

На странице в Instagram 53-летняя звезда разместила серию снимков, на которых позирует в нежном и одновременно соблазнительном образе. На фотографиях Джей Ло предстает в кружевном белом полупрозрачном боди и белом атласном халатике. Исполнительница позирует, сидя на кровати.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Пост Лопес оставила без текста, впрочем, сопроводила его хештегами #это я #забота о себе #счастливые выходные #поймать момент.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

В свою очередь, поклонники не упустили возможности сделать комплимент кумиру: "обожаю тебя, ты выглядишь так роскошно", "непревзойденная", "самая красивая женщина, которую я видел когда-нибудь в жизни", "неистово гуглю, как стать Беном Аффлеком".

Напомним, недавно Дженнифер Лопес вместе с мужем Беном Аффлеком посетили светское мероприятие почти в family look. Супруги пришли на модный показ Ralph Lauren в одежде одинакового цвета.

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