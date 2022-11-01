У Дніпрі стартує опалювальний сезон: де потеплішає передусім

У Дніпрі сьогодні, 1 листопада, включать опалення. Проте через певні технологічні процеси потеплішає одразу не у всіх домівках.
У Дніпрі 1 листопада почнеться опалювальний сезон. В першу чергу тепло подадуть на об’єкти соціальної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
“Видав розпорядження про початок опалювального сезону в Дніпрі. Через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з’явитися впродовж декілька днів. Впораємося”, - наголосив Борис Філатов.
Згідно його розпорядження, тепло до домівок дадуть 1 листопада. Першочергово теплову енергію подадуть на об’єкти соціальної інфраструктури.
Нагадаємо, що українців закликали допомогти енергетикам: для цього не треба сидіти в холоді й темряві.
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