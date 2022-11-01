В Днепре стартует отопительный сезон: где потеплеет прежде всего

В Днепре сегодня, 1 ноября, включат отопление. Однако из-за определенных технологических процессов потеплеет сразу не во всех домах.

В Днепре 1 ноября начнется отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут на объекты социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

“Выдал распоряжение о начале отопительного сезона в Днепре. Из-за некоторых технологических процессов тепло в некоторых домах может появиться в течение нескольких дней. Справимся”, — подчеркнул Борис Филатов.

Согласно его распоряжению, тепло в дома дадут 1 ноября. В первую очередь тепловую энергию подадут на объекты социальной инфраструктуры.

Напомним, что украинцев призывали помочь энергетикам: для этого не нужно сидеть в холоде и тьме.

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