Россия ночью ударила по Днепропетровщине с РСЗО

По предварительной информации, пострадавших нет.
В ночь на 2 ноября российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате обстрела пострадали город Никополь и Красногригорьевская громада. Раненых и погибших нет. Масштабы разрушений выясняют.
"В других районах благодаря нашим военным ночь прошла без прилетов и на эту минуту спокойно", — добавил Резниченко.
Напомним, в Днепре с 1 ноября включили отопление. Однако из-за определенных технологических процессов станет тепло сразу не во всех домах.
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