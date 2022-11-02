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Россия ночью ударила по Днепропетровщине с РСЗО

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Россия ночью ударила по Днепропетровщине с РСЗО

По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на 2 ноября российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате обстрела пострадали город Никополь и Красногригорьевская громада. Раненых и погибших нет. Масштабы разрушений выясняют.

"В других районах благодаря нашим военным ночь прошла без прилетов и на эту минуту спокойно", — добавил Резниченко.

Напомним, в Днепре с 1 ноября включили отопление. Однако из-за определенных технологических процессов станет тепло сразу не во всех домах.

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