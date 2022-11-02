В Черкассах столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

Травмы получили десять человек.
В Черкассах 2 ноября около 09:00 произошла авария с участием пассажирской маршрутки и легковушки. В результате столкновения десять человек получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
"В Черкассах правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко столкнулись легковое транспортное средство и пассажирский автобус", — говорится в сообщении.
Отмечается, что людей доставили в Третью городскую больницу на полный осмотр и медицинскую помощь. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и медики.
В свою очередь, suspilne.media, что травмы получили 10 человек. Среди пострадавших двое детей 12 месяцев и трех лет. Их госпитализировали в лечебные учреждения с разными диагнозами.
В полиции предупредили, что из-за ДТП транспорта на определенном участке дороги затруднены.
Как сообщалось, неподалеку от Тернополя перевернулся рейсовый автобус. Травмировались девять пассажиров, среди которых малолетняя девочка. В автобусе было 16 пассажиров.
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