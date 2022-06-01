Усі бажаючі зможуть подати заявку на первинну консультацію.

У застосунку "Дія" з’явиться кнопка "усиновлення". Заявку на консультацію можна буде подати вже сьогодні, 1 червня, однак усі інші функції поступово з'являтимуться до кінця серпня.

Про це 1 червня в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомила радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

За її словами, починаючи відсьогодні всі бажаючі зможуть подати заявку на первинну консультацію. Згодом, через декілька місяців, у застосунку з'являтиметься новий функціонал. Тоді вже можна буде подати документи.

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"Далі можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей і так далі", - зазначила Герасимчук.

Вона підкреслила, що все це можна буде зробити в "Дії". Функції стануть доступними до кінця серпня.

Нагадаємо, Росія примусово вивезла з України 500 тис. людей. Їх розміщують у таборах, дітей примусово розлучають з батьками та віддають їх до російських родин.

Процес усиновлення під час війни

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