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Як відпочиватимемо в червні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

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Як відпочиватимемо в червні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Чи будуть додаткові вихідні в червні 2022 року, які свята чекають на українців / Фото: Pexels

Які свята та пам'ятні дати будуть у червні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Традиційно в червні українці святкують велике церковне свято Трійцю (Зелені свята), а також важливу подію - День Конституції. На ці дати зазвичай припадають додаткові вихідні дні. Однак російське вторгнення внесло свої корективи в життя українського народу. І 2022 року може все змінитися.

Які додаткові вихідні можуть бути в червні 2022 року

Зелені свята або Трійця - подія, яка кожного року випадає на різну дату, тому що прив'язана до святкування Великодня. Але це завжди - неділя, 50-й день після Воскресіння Господнього. 2022 року в Україні будуть святкувати Трійцю 12 червня. Традиційно українці отримують додатковий вихідний наступного дня (понеділок).

День Конституції України - 28 червня. 2022 року ця важлива для нації подія припадає на вівторок. В мирний час українці змогли б отримати 4 вихідних поспіль. Тобто суботу, неділю, понеділок та вівторок. А потім відпрацьовувати вихідний понеділок наступної суботи (2 липня).

Проте через введений воєнний стан в Україні і поки триває війна всі додаткові вихідні скасовуються.

Які свята чекають на українців в червні 2022 року

  • 1 червня - День захисту дітей
  • 4 червня - Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії; День господарських судів
  • 5 червня - День працівників водного господарства; Всесвітній день навколишнього середовища; День працівників місцевої промисловості
  • 6 червня - День журналіста
  • 8 червня - Всесвітній день океанів
  • 9 червня - Міжнародний день друзів
  • 12 червня - Зелені свята (Трійця); День працівників фондового ринку; День працівників легкої промисловості
  • 14 червня - Всесвітній день донора
  • 17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
  • 18 червня - День дільничного інспектора поліції
  • 19 червня - День медичного працівника; День фермера
  • 20 червня - Всесвітній день біженців
  • 22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні
  • 23 червня - День державної служби України; День державної служби ООН
  • 25 червня - Міжнародний день моряка; День митника України
  • 26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
  • 28 червня - День Конституції України
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