Чи будуть додаткові вихідні в червні 2022 року, які свята чекають на українців / Фото: Pexels

Як відпочиватимемо в червні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Як відпочиватимемо в червні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Які свята та пам'ятні дати будуть у червні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Традиційно в червні українці святкують велике церковне свято Трійцю (Зелені свята), а також важливу подію - День Конституції. На ці дати зазвичай припадають додаткові вихідні дні. Однак російське вторгнення внесло свої корективи в життя українського народу. І 2022 року може все змінитися.

Які додаткові вихідні можуть бути в червні 2022 року

Зелені свята або Трійця - подія, яка кожного року випадає на різну дату, тому що прив'язана до святкування Великодня. Але це завжди - неділя, 50-й день після Воскресіння Господнього. 2022 року в Україні будуть святкувати Трійцю 12 червня. Традиційно українці отримують додатковий вихідний наступного дня (понеділок).

День Конституції України - 28 червня. 2022 року ця важлива для нації подія припадає на вівторок. В мирний час українці змогли б отримати 4 вихідних поспіль. Тобто суботу, неділю, понеділок та вівторок. А потім відпрацьовувати вихідний понеділок наступної суботи (2 липня).

Проте через введений воєнний стан в Україні і поки триває війна всі додаткові вихідні скасовуються.

Які свята чекають на українців в червні 2022 року