Будут ли дополнительные выходные в июне 2022 года, какие праздники ждут украинцев / Фото: Pexels

Как будем отдыхать в июне 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Как будем отдыхать в июне 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Какие праздники и памятные даты будут в июне 2022, читайте в материале ТСН.ua.

Традиционно в июне украинцы празднуют большой церковный праздник Троицы (Зеленые праздники), а также важное событие – День Конституции. На эти даты обычно приходятся дополнительные выходные дни. Однако российское вторжение внесло свои коррективы в жизнь украинского народа. И в 2022 году может все измениться.

Какие дополнительные выходные могут быть в июне 2022 года

Зеленые праздники или Троица – событие, которое каждый год выпадает на разную дату, потому что привязано к празднованию Пасхи. Но это всегда – воскресенье, 50-й день после Воскресения Господня. В 2022 году в Украине будут праздновать Троицу 12 июня. Традиционно украинцы получают дополнительный выходной на следующий день (понедельник).

День Конституции Украины – 28 июня. В 2022 году это важное для нации событие приходится на вторник. В мирное время украинцы смогли бы получить 4 выходных подряд. То есть субботу, воскресенье, понедельник и вторник. А затем отрабатывать выходной понедельник в следующую субботу (2 июля).

Однако из-за введенного военного положения в Украине и пока идет война все дополнительные выходные отменяются.

Какие праздники ждут украинцев в июне 2022 года