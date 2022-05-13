Как будем отдыхать в июне 2022 года: будут ли дополнительные выходные

Какие праздники и памятные даты будут в июне 2022, читайте в материале ТСН.ua.
Традиционно в июне украинцы празднуют большой церковный праздник Троицы (Зеленые праздники), а также важное событие – День Конституции. На эти даты обычно приходятся дополнительные выходные дни. Однако российское вторжение внесло свои коррективы в жизнь украинского народа. И в 2022 году может все измениться.
Какие дополнительные выходные могут быть в июне 2022 года
Зеленые праздники или Троица – событие, которое каждый год выпадает на разную дату, потому что привязано к празднованию Пасхи. Но это всегда – воскресенье, 50-й день после Воскресения Господня. В 2022 году в Украине будут праздновать Троицу 12 июня. Традиционно украинцы получают дополнительный выходной на следующий день (понедельник).
День Конституции Украины – 28 июня. В 2022 году это важное для нации событие приходится на вторник. В мирное время украинцы смогли бы получить 4 выходных подряд. То есть субботу, воскресенье, понедельник и вторник. А затем отрабатывать выходной понедельник в следующую субботу (2 июля).
Однако из-за введенного военного положения в Украине и пока идет война все дополнительные выходные отменяются.
Какие праздники ждут украинцев в июне 2022 года
- 1 июня – День защиты детей
- 4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии; День хозяйственных судов
- 5 июня – День работников водного хозяйства; Всемирный день окружающей среды; День работников местной промышленности
- 6 июня – День журналиста
- 8 июня – Всемирный день океанов
- 9 июня – Международный день друзей
- 12 июня – Зеленые праздники (Троица); День работников фондового рынка; День работников легкой промышленности
- 14 июня – Всемирный день донора
- 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня – День участкового инспектора полиции
- 19 июня – День медицинского работника; День фермера
- 20 июня – Всемирный день беженцев
- 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине
- 23 июня – День государственной службы Украины; День государственной службы ООН
- 25 июня – Международный день моряка; День таможенника Украины
- 26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; Международный день ООН в поддержку жертв пыток
- 28 июня – День Конституции Украины