Все желающие смогут подать заявку на первичную консультацию.

В приложении "Дія" появится кнопка "усыновление". Заявку на консультацию можно будет подать уже сегодня, 1 июня, однако все остальные функции будут постепенно появляться до конца августа.

Об этом 1 июня в эфире "Сніданку з 1+1" сообщила советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

По ее словам, начиная с сегодняшнего дня все желающие смогут подать заявку на первичную консультацию. Через несколько месяцев в приложении будет появляться новый функционал. Тогда можно будет подать документы.

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"Далее можно будет подать пакет документов на кандидата у усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей и так далее", — отметила Герасимчук.

Она подчеркнула, что все это можно будет сделать в "Дії". Функции станут доступны к концу августа.

Напомним, Россия принудительно вывезла из Украины 500 тыс. человек. Их размещают в лагерях, детей принудительно разлучают с родителями и отдают в русские семьи.

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