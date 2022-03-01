У Луганській області виникли проблеми зі зв'язком та Інтернетом

У Луганській області виникли проблеми зі зв'язком та Інтернетом

Місцева влада обіцяє якнайшвидше вирішити проблему.

У Луганській області, яка сильно потерпає від обстрілів російських військових, виникли проблеми зі зв'язком та Інтернетом.

Про це повідомив керівник Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"На Луганщині багато проблем зі зв‘язком та Інтернетом! Не панікувати! Скоро все відновиться!" - наголосив він.

Розповів Гайдай і про ситуацію в регіоні. З його слів, внаслідок обстрілів місцями пошкоджено газопроводи. Без газу наразі багато людей у Щастінському районі, Старобільську, Сєвєродонецьку. У деяких населених пунктах також є проблеми з електроенергією, теплопостачанням і водопостачанням.