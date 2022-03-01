В Луганской области возникли проблемы со связью и Интернетом

В Луганской области возникли проблемы со связью и Интернетом

Местные власти обещают как можно быстрее решить проблему.

В Луганской области, которая сильно страдает от обстрелов российских военных, возникли проблемы со связью и Интернетом.

Об этом сообщил руководитель Луганской военно-гражданской областной администрации Сергей Гайдай.

"На Луганщине много проблем со связью и Интернетом! Не паниковать! Скоро все восстановится!" – подчеркнул он.

Рассказал Гайдай и о ситуации в регионе. По его словам, в результате обстрелов местами повреждены газопроводы. Без газа много людей в Счастинском районе, Старобельске, Северодонецке. В некоторых населенных пунктах также есть проблемы с электроэнергией, теплоснабжением и водоснабжением.