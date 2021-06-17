У ресторані Харкова отруїлись 25 людей, серед них діти

Всі постраждалі їли ресторанну їжу.

У Харкові з діагнозом отруєння до лікарні потрапили 25 людей. Виявилося, що всі вони відвідували один ресторан.

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Про це повідомляє Харківський обласний центр МОЗ України.

"Станом на 12 годину 17 червня за даними екстрених повідомлень із закладів охорони здоров’я (КНП "Міська клінічна лікарня №31" ХМР та КНП "Міська дитяча клінічна лікарня №19") зареєстровано 25 випадків захворювання серед дорослих (19 осіб) і дітей (6 осіб) - всі жителі Харкова", - повідомляють у лабцентрі.

Зазначається, що всіх хворих ушпиталили до стаціонару з попереднім діагнозом – гастроентероколіт, середнього ступеню важкості.

Усі хворі вживали готові страви у ресторані.

"З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування організовано та проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів", - повідомили в лабцентрі.

Нагадаємо, що у Красноградському районі Харківської області грибами отруїлися четверо дітей віком від 8 до 14 років. В результаті постраждалих госпіталізовано до лікарні.

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