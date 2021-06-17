В ресторане Харькова отравились 25 человек, среди них дети

Все пострадавшие ели ресторанную пищу.

В Харькове с диагнозом отравление в больницу попали 25 человек. Оказалось, что все они посещали один ресторан.

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Об этом сообщает Харьковский областной центр МЗ Украины.

"По состоянию на 12 часов 17 июня по данным экстренных сообщений из учреждений здравоохранения (КНП" Городская клиническая больница №31" ХГС и КНП "Городская детская клиническая больница №19") зарегистрировано 25 случаев заболевания среди взрослых (19 человек) и детей (6 человек) — все жители Харькова ", — сообщают в лабцентре.

Отмечается, что всех больных госпитализировали в стационар с предварительным диагнозом — гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

Все больные употребляли готовые блюда в ресторане.

"С целью локализации и ликвидации вспышки, установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источники возможного инфицирования организован и проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий", — сообщили в лабцентре.

Напомним, что в Красноградском районе Харьковской области грибами отравились четверо детей в возрасте от 8 до 14 лет. В результате пострадавшие госпитализированы в больницу.

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