Україна повернула тіла ще 35 своїх військових

Україна повернула тіла ще 35 своїх військових

У Запорізькій області відбулась чергова операція з повернення тіл загиблих військових.

Україна повернула тіла 35 своїх полеглих захисників.

Про це сьогодні, 21 червня, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин осіб, співробітників розвідки, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

"Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула тіла 64 загиблих героїчних захисників "Азовсталі" для гідного їхнього поховання.

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