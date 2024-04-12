Уряд затвердив доплати військовим "на нулі": яка сума

Кабінет міністр затвердив доплату у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання на "нулі".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.

До слова, народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що військові "на нулі", окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень.

До слова, напередодні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відповідну постанову. Крім того, документ зобов'язує розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців.

Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Він набуде чинності за місяць після підписання його президентом Володимиром Зеленським.

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