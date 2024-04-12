Е-кабінет призовника: у Міноборони розповіли про переваги сервісу

Е-кабінет призовника – це сервіс, який має стати зручним. Людям, які не люблять з'являтися в державних установах, не треба буде йти до ТЦК і СП.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Так, призовники зможуть доповнювати інформацію про себе просто в електронному кабінеті.

"Вони зможуть завантажити туди документи, які свідчать про те, що в них змінився сімейний стан, наприклад, вони мають трьох і більше дітей, або вони змінили місце проживання, або здобули якусь освіту. Це все зручно", – пояснили у відомстві.

Крім того, деякі люди наразі мають бронювання. Його також можна буде підтвердити в електронному кабінеті.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні.

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