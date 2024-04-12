Правительство утвердило доплаты военным "на нуле": какая сумма

Кабинет министров утвердил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих ВСУ, выполняющих боевые задания "на нуле".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

К слову, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что военные "на нуле", кроме зарплаты в 20-25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен, имеют право на доплату в 70 тысяч гривен.

Также накануне Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал соответствующее постановление. Кроме того, документ обязывает разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих.

Как сообщалось, 11 апреля Верховная Рада в целом приняла законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским.

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