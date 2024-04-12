СБУ проводит обыски у протоиерея из руководства УПЦ МП – СМИ

В частности, известно, что протоиерей оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.

СБУ проводит обыски у протоиерея из руководства УПЦ Московского патриархата Николая Данилевича.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники.

По данным источника, заместитель главы отдела внешних отношений УПЦ МП Данилевич был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с бывшим пророссийским народным депутатом Украины Вадимом Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать Томос Православной церкви Украины.

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Кроме того, Данилевич поддерживал Россию и оправдывал ее вооруженную агрессию против Украины.

Отметим, что летом 2022 года Данилевич обвинил представителей ПЦУ в том, что это якобы их действия стали причиной начатой Россией войны. Это заявление повлекло за собой бурную реакцию среди украинцев в соцсетях.

К слову, в марте суд Киева взял под стражу четырех участников "медийного блока" УПЦ МП, работавших на ФСБ России.

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