СБУ проводить обшуки у протоієрея з керівництва УПЦ МП – ЗМІ

Зокрема, відомо, що протоієрей виправдовував збройну агресію Росії проти України.

СБУ проводить обшуки у протоієрея з керівництва УПЦ Московського патріархату Миколи Данилевича.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела.

За даними джерела, заступник голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП Данилевич був у складі делегації, яка 2017 року разом з проросійським колишнім народним депутатом України Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України.

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Окрім того, Данилевич підтримував Росію та виправдовував її збройну агресію проти України.

Зауважимо, що влітку 2022 року Данилевич звинуватив представників ПЦУ в тому, що це, нібито, їхні дії стали причиною розпочатої Росією війни. Ця заява спричинила бурхливу реакцію серед українців у соцмережах.

До слова, у березні суд Києва взяв під варту чотирьох учасників "медійного блоку" УПЦ МП, які працювали на ФСБ Росії.

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