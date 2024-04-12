СБУ проводить обшуки у протоієрея з керівництва УПЦ МП – ЗМІ

Зокрема, відомо, що протоієрей виправдовував збройну агресію Росії проти України.
СБУ проводить обшуки у протоієрея з керівництва УПЦ Московського патріархату Миколи Данилевича.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела.
За даними джерела, заступник голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП Данилевич був у складі делегації, яка 2017 року разом з проросійським колишнім народним депутатом України Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України.
Окрім того, Данилевич підтримував Росію та виправдовував її збройну агресію проти України.
Зауважимо, що влітку 2022 року Данилевич звинуватив представників ПЦУ в тому, що це, нібито, їхні дії стали причиною розпочатої Росією війни. Ця заява спричинила бурхливу реакцію серед українців у соцмережах.
До слова, у березні суд Києва взяв під варту чотирьох учасників "медійного блоку" УПЦ МП, які працювали на ФСБ Росії.
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