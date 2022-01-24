В Одесі евакуюють всі школи та ТРЦ: що сталось

В Одесі евакуюють всі школи та ТРЦ: що сталось

До поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування.

У понеділок, 24 січня, невідомий повідомив про мінування всіх шкіл і торгових центрів в Одесі. В даний момент в місті відбувається евакуація.

"Невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгових центрів міста. Зараз там відбувається евакуація", - пише "Думська".

Зазначається, що після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо:

Раніше у Броварах невідомий повідомив про замінування усіх шкіл та ТРЦ. Анонім надіслав листи на пошту поліції. Він вимагав 2 млн грн на номер телефону, та погрожував, що може бути багато жертв.

Хвиля замінувань прокотилась Україною: щодня в якомусь регіоні поліція виїздить на виклик

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