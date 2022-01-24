В Одессе эвакуируют все школы и ТРЦ: что произошло

В Одессе эвакуируют все школы и ТРЦ: что произошло

В полицию поступило анонимное сообщение о минировании.

В понедельник, 24 января, неизвестный сообщил о минировании всех школ и торговых центров в Одессе. В настоящее время в городе происходит эвакуация.

"Неизвестный заявил о минировании всех школ и торговых центров города. Сейчас там происходит эвакуация", — пишет "Думская".

Отмечается, что после этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

Напомним:

Ранее в Броварах неизвестный сообщил о заминировании всех школ и ТРЦ. Аноним направил письма на почту полиции. Он требовал 2 млн грн на номер телефона и угрожал, что может быть много жертв.

Волна заминирований прокатилась по Украине: каждый день в каком-то регионе полиция выезжает на вызов

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