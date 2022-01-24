В Одессе эвакуируют все школы и ТРЦ: что произошло

В полицию поступило анонимное сообщение о минировании.
В понедельник, 24 января, неизвестный сообщил о минировании всех школ и торговых центров в Одессе. В настоящее время в городе происходит эвакуация.
"Неизвестный заявил о минировании всех школ и торговых центров города. Сейчас там происходит эвакуация", — пишет "Думская".
Отмечается, что после этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.
Напомним:
Ранее в Броварах неизвестный сообщил о заминировании всех школ и ТРЦ. Аноним направил письма на почту полиции. Он требовал 2 млн грн на номер телефона и угрожал, что может быть много жертв.
Читайте также: