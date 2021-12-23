В Одесі спостерігають за унікальним явищем на морі

В Одесі спостерігають за унікальним явищем на морі

Не радіють такому моряки.

Вражаюче явище в Одесі - там парує море. Таке можна спостерігати лише взимку, і лише за умови сильних морозів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Акваторія парує через різницю температур між повітрям та морською водою. Сьогодні вночі в Одесі було десять градусів нижче нуля, а температура морської води – плюс п’ять. Тож зранку і з’явився пар: здалеку здається, що море вкрито хмарами.

За сонячної морозної погоди, як наприклад сьогодні, пара над морем утворює дивовижні візерунки.

Доки одесити милуються рідким природним явищем, моряки чекають, доки пар піде. Бо ж навігації він лише заважає, суттєво зменшує видимість на морі.

В Одесі через різницю температур парує море | Новини України

Читайте також:

Не міг знайти телефон та порізав друга: у Вінниці копи затримали жорстокого вбивцю

TikTok цьогоріч посів перше місце у світових рейтингах: обігнати вдалось навіть Google

Путін назвав Революцію Гідності в Україні "кривавим держпереворотом"