В Одессе наблюдают за уникальным явлением на море

В Одессе наблюдают за уникальным явлением на море

Не радуются такому моряку.

Поразительное явление в Одессе – там дымится море. Такое можно наблюдать только зимой, и только при сильных морозов.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Акватория дымится из-за разности температур между воздухом и морской водой. Сегодня ночью в Одессе было десять градусов ниже нуля, а температура морской воды – плюс пять. Поэтому утром и появился пар: издалека кажется, что море покрыто облаками.

В солнечную морозную погоду, как например сегодня, пара над морем образует удивительные узоры.

Пока одесситы любуются редким природным явлением, моряки ждут, пока пар уйдет. Ведь навигации он только мешает, существенно уменьшает видимость на море.

В Одессе из-за разницы температуры парит море | Новости Украины

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