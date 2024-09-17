В Україні реформують митницю: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про реформу митниці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Реформа митниці (№ 6490-д) схвалена в цілому! За — 260. Це є маяком МВФ, Світового банку та США. І всіх бізнес асоціацій. І громадськості", — написав Железняк.

Нардеп додав, що ухвалення такого закону є найкращим, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень до бюджету.

Зазначимо, що законопроєкт № 6490-д передбачає:

перезавантаження за зразком БЕБ, погоджене з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій;

політичну незалежність голови Держмитслужби – звільнення за висновком аудиту;

переатестацію всіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

Нагадаємо, в липні 2019 президент Зеленський розпочав свій перший наступ на корупційну митницю. Зібравши на Закарпатті керівників західних митниць, він звільнив корупціонерів.

Але на шостий рік керування країною влада заходить на нове коло реформ та вчергове обіцяє перезавантаження митниці, прозорі конкурси та остаточну перемогу над контрабандою.

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