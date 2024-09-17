Мобілізацію до 25 років зупинять: у Раді пояснили, як саме

Поки голосування не відбулося, діятиме окремий наказ.

Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт, що заборонить мобілізацію колишніх обмежено придатних до 25 років.

Про це сказав голова парламенту Руслан Стефанчук.

Як повідомив народний депутат Олександр Гончаренко, голосування за законопроєкт №11379-д може відбутися вже у середу або четвер.

"Прийнято рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18 – 25 річних, поки законопроєкт на розгляді. А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії", – зазначив Гончаренко.

Він додав, що питання мобілізації людей, молодших за 25 років, "потребує негайного розв’язання".

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження воєнного стану та мобілізації до 9 листопада 2024 року.

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