Мобилизацию до 25 лет остановят: в Раде объяснили, как именно

Пока голосование не состоялось, будет действовать отдельный приказ.

Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект, запретивший мобилизацию бывших ограниченно годных до 25 лет.

Об этом сказал глава парламента Руслан Стефанчук.

Как сообщил народный депутат Александр Гончаренко, голосование за законопроект №11379-д может состояться уже в среду или четверг.

"Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18 – 25 годовых, пока законопроект на рассмотрении. А тех, кого успели мобилизовать, чтобы они не были отправлены на штурмовые действия ", – отметил Гончаренко.

Он добавил, что вопрос мобилизации людей младше 25 лет "нуждается в немедленном решении".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла решение о продлении военного положения и мобилизации до 9 ноября 2024 года.

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